УЕФА может оштрафовать «Челси» за продажу женской команды — Mirror

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может оштрафовать «Челси» за продажу женской команды материнской компании владельцев лондонского клуба Blueco 22 Midco Ltd. Об этом сообщает британское онлайн-издание Mirror.

По данным источника, УЕФА может наказать «Челси» за подобные махинации, так как сделка с большой долей вероятности нарушает финансовые правила организации, не позволяющие клубам регистрировать доходы от продажи активов дочерним компаниям. Вероятнее всего, «синие» будут оштрафованы.

«Челси» после 30 встреч в чемпионате Англии набрал 52 очка и занимает в турнирной таблице четвёртое место, отставая от идущего третьим «Ноттингема» на пять очков.