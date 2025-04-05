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УЕФА может оштрафовать «Челси» за продажу женской команды — Mirror

УЕФА может оштрафовать «Челси» за продажу женской команды — Mirror
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может оштрафовать «Челси» за продажу женской команды материнской компании владельцев лондонского клуба Blueco 22 Midco Ltd. Об этом сообщает британское онлайн-издание Mirror.

По данным источника, УЕФА может наказать «Челси» за подобные махинации, так как сделка с большой долей вероятности нарушает финансовые правила организации, не позволяющие клубам регистрировать доходы от продажи активов дочерним компаниям. Вероятнее всего, «синие» будут оштрафованы.

«Челси» после 30 встреч в чемпионате Англии набрал 52 очка и занимает в турнирной таблице четвёртое место, отставая от идущего третьим «Ноттингема» на пять очков.

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