«Урал» дома победил «КАМАЗ» в матче 27-го тура Первой лиги
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Завершился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Урал» и «КАМАЗ». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Герман Коваленко из Казани. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Россия — Мелбет Первая лига . 27-й тур
05 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Итало – 33' 2:0 Итало – 60' 2:1 Стародуб – 90+4'
На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник «Урала» Итало. В середине второго тайма Итало оформил дубль. На 90+5-й минуте гол забил защитник «КАМАЗа» Роман Защепкин.
«Урал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Сергея Томарова набрала 46 очков за 27 матчей. «КАМАЗ» заработал 31 очко после 27 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 56 очков за 26 игр.
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