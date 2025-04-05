Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» дома победил «КАМАЗ» в матче 27-го тура Первой лиги

«Урал» дома победил «КАМАЗ» в матче 27-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Урал» и «КАМАЗ». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Герман Коваленко из Казани. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Россия — Мелбет Первая лига . 27-й тур
05 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Итало – 33'     2:0 Итало – 60'     2:1 Стародуб – 90+4'    

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник «Урала» Итало. В середине второго тайма Итало оформил дубль. На 90+5-й минуте гол забил защитник «КАМАЗа» Роман Защепкин.

«Урал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Сергея Томарова набрала 46 очков за 27 матчей. «КАМАЗ» заработал 31 очко после 27 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 56 очков за 26 игр.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Объявлены судейские назначения на матчи 27-го тура Первой лиги

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android