«Урал» дома победил «КАМАЗ» в матче 27-го тура Первой лиги

Завершился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Урал» и «КАМАЗ». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Герман Коваленко из Казани. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник «Урала» Итало. В середине второго тайма Итало оформил дубль. На 90+5-й минуте гол забил защитник «КАМАЗа» Роман Защепкин.

«Урал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Сергея Томарова набрала 46 очков за 27 матчей. «КАМАЗ» заработал 31 очко после 27 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 56 очков за 26 игр.

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