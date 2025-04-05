В «Крыльях Советов» заявили, что хотят попасть в еврокубки

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов заявил, что самарский клуб настраивается на попадание в еврокубки.

«У многих психологию надо менять, делать ребят максималистами. Потому что на сегодняшний день никого позиция на 9-12-м месте не устраивает: ни болельщиков, ни нас. Тем более, как говорит Дюков, в ближайшее время могут вернуться еврокубки. И мы хотим туда, поверьте мне. У нас по составу, по именам команда находится совсем не на том месте, на котором могла бы быть», — приводит слова Пименова «ВсеПроСпорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). «Крылья Советов» — 11-е (23). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».