«Барселона» сделала заявление по травме Иньиго Мартинеса

«Барселона» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) сделала заявление относительно состояния здоровья 33-летнего защитника Иньиго Мартинеса. Ранее сообщалось, что испанский футболист испытывает дискомфорт в подколенном сухожилии.

«Иньиго Мартинес, отсутствующий сегодня в тренировочной группе, страдает от небольшой фибриллярной травмы левой ягодичной мышцы. Он не сможет принять участие в матче с «Бетисом», — сказано в заявлении каталонского клуба.

Сине-гранатовые встретятся с «Бетисом» в матче 30-го тура испанской Примеры, который состоится сегодня, 5 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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