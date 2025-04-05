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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн признался, что получил повреждение в матче с «Аугсбургом»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн признался, что получил повреждение в матче с «Аугсбургом»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии по футболу Гарри Кейн сообщил, что получил небольшое повреждение в матче 28-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом».

Германия — Бундеслига . 28-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Яннулис – 30'     1:1 Мусиала – 42'     1:2 Кейн – 60'     1:3 Матсима – 90+3'    
Удаления: Цезигер – 59' / нет

«Я подвернул лодыжку в эпизоде прямо перед красной карточкой (в начале второго тайма. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, всё в порядке. Лодыжка немного опухла, но это привычное дело. У меня уже было несколько травм лодыжки, и эта всего лишь незначительная. Я не беспокоюсь», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

По состоянию на сегодняшний день «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая идущий следом «Байер» на девять очков.

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