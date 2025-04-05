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«Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 30-го тура АПЛ

«Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 30-го тура АПЛ
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Сегодня, 5 апреля, состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Эвертон». Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступил Даррен Ингланд. Стартовый свисток раздался в 14:30 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
05 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 34'     1:1 Ндиайе – 49'    

Первый гол в матче забил вингер «канониров» Леонардо Троссард, бельгиец отличился на 34-й минуте. «Эвертон» сравнял счёт в самом начале второго тайма усилиями Илимана Ндиайе. Нападающий реализовал 11-метровый удар. Больше зрители голов не увидели, команды завершили игру вничью — 1:1.

После 30 туров АПЛ «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков. «Эвертон» — 14-й. Команда Дэвида Мойеса набрала 35 очков по итогам 30 проведённых встреч.

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