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«Сделаем концовку идеальной!» Кейн отреагировал на уход Мюллера из «Баварии»

«Сделаем концовку идеальной!» Кейн отреагировал на уход Мюллера из «Баварии»
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался об уходе 35-летнего полузащитника Томаса Мюллера из мюнхенского клуба по окончании нынешнего сезона.

«Вот что значит легенда! Было приятно провести эти два года, играя вместе! Давай сделаем эту концовку идеальной!» — написал Кейн в своём аккаунте в социальной сети.

Ранее мюнхенский клуб сообщил, что Мюллер примет участие в клубном чемпионате мира, который начнётся в США 15 июня.

Мюллер находится в системе «Баварии» с 2000 года. За этот период полузащитник принял участие в 743 матчах во всех турнирах, в которых отметился 247 голами и 273 результативными передачами. В составе мюнхенцев Мюллер 12 раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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