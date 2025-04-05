Роналду заявил, что не ставит перед собой цель забить 1000 голов за карьеру

40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём отношении к тому, что он может забить 1000 мячей за карьеру. На текущий момент Роналду отметился 931-м голом.

«Ребята, давайте наслаждаться моментом, настоящим. Я не преследую цель забить 1000 голов. Если это произойдёт, то прекрасно, если нет, то нет. Настоящий момент — это самая особенная вещь, а не то, что может произойти, понимаете», — приводит слова Роналду пресс-служба чемпионата Саудовской Аравии.

Вчера, 4 апреля, состоялся матч 26-го тура саудовской Про-Лиги, в котором «Аль-Наср» встречался с «Аль-Хилялем» (1:3). В этой игре португальский футболист оформил дубль.