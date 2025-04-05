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Джон Стоунз — о Кевине Де Брёйне: абсолютный артист, которому нет равных

Джон Стоунз — о Кевине Де Брёйне: абсолютный артист, которому нет равных
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Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз отреагировал на объявление 33-летнего хавбека Кевина Де Брёйне об уходе из английского клуба по окончании нынешнего сезона.

«Абсолютный артист, равных которому нет, и легенда, навсегда оставшаяся легендой на поле! Вне поля – ещё лучший человек и друг. Я буду дорожить каждым моментом, проведённым с тобой, брат», — написал Стоунз в социальных сетях.

Де Брёйне перешёл в «Манчестер Сити» из «Вольфсбурга» летом 2015 года. Бельгийский футболист провёл за команду 413 матчей, забил 106 голов и отдал 174 результативные передачи. В составе «горожан» полузащитник выиграл 16 трофеев. В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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