«Шинник» совершил камбэк и победил «Аланию» в матче 27-го тура Первой лиги

Завершился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Алания» и «Шинник». Игра проходила на стадионе имени Султана Билимханова. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Фалов из Москвы. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

В середине первого тайма счёт в матче открыл нападающий хозяев Дато Черткоев. На 23-й минуте защитник «Шинника» Джонатан Джон восстановил равновесие. На 58-й минуте защитник Бен Загре вывел гостей вперёд.

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Ярославля набрала 32 очка за 27 матчей. «Алания» заработала 23 очка после 27 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 56 очков за 26 игр.

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