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Жену вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана ограбили возле ресторана — Mirror

Жену вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана ограбили возле ресторана — Mirror
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Мелани Камаю, жена голкипера «Манчестер Юнайтед» и сборной Камеруна Андре Онана, была ограблена в Манчестере. Как сообщает издание Mirror, супруга футболиста подверглась нападению на улице возле ресторана. У женщины забрали ценности на сумму свыше € 73 тыс. Сообщается, что обвинение в нападении выдвинуто 25-летнему мужчине.

Андре Онана перебрался в «Манчестер Юнайтед» из итальянского «Интера» в июле 2023 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 50,2 млн. В текущем сезоне на счету камерунца 41 матч за «красных дьяволов». Всего он пропустил 54 мяча. Девять раз Андре Онана покидал поле без пропущенных голов.

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