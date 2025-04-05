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Рашид Рахимов оценил игру «Рубина» в матче с «Крыльями Советов»

Рашид Рахимов оценил игру «Рубина» в матче с «Крыльями Советов»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением о прошедшем матче с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Вада – 88'    
Удаления: нет / Тесленко – 84'

«Даже играя в меньшинстве, мы искали свои шансы и нашли. Это говорит о характере команды. Самые толковые моменты были у Даку. Да, ударов не было. Но если мы берём самые опасные моменты у «Крыльев» – это гол и удар Олейникова. И всё. Остальные удары были с 30 метров в руки вратарю. Я понимаю состояние Самары: они упускают победу, играя в большинстве. Но по второму тайму мы не заслуживали поражения», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

После 23 матчей «Крылья» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 33 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.

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