Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард ЦСКА Алеррандро признался, что позаимствовал празднование с гранатой у Роналдиньо

Форвард ЦСКА Алеррандро признался, что позаимствовал празднование с гранатой у Роналдиньо
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок московского ЦСКА Алеррандро рассказал об уникальном праздновании голов. После забитых мячей бразилец бросает воображаемую гранату и подпрыгивает.

– Два года назад, когда я играл за «Ред Булл Брагантино», мы с моим партнёром по команде решили что-нибудь придумать. У нас как раз был хороший отрезок – мы много забивали. Вот и пришли к такому жесту. А за основу мы взяли празднование Роналдиньо в период его игры за «Атлетико Минейро» – он бросал воображаемую гранату, а потом уклонялся от «взрыва». Мы немного видоизменили его, тем самым получилось что-то своё.

— Здесь ты собираешься таким же образом праздновать голы?
– Да-да, буду стараться как можно чаще забивать, чтобы исполнить празднование, — приводит слова Алеррандро официальный сайт ЦСКА.

Алеррандро перебрался в ЦСКА в зимнее трансферное окно. «Ред Булл Брагантино» заработал на продаже нападающего € 4,2 млн. Бразилец уже успел принять участие в двух матчах за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге, проведя на поле суммарно 11 минут.

Материалы по теме
Лига шампиньонов — легендарная игра-змейка теперь в футболе!
Лига шампиньонов — легендарная игра-змейка теперь в футболе!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android