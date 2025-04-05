Форвард ЦСКА Алеррандро признался, что позаимствовал празднование с гранатой у Роналдиньо

Новичок московского ЦСКА Алеррандро рассказал об уникальном праздновании голов. После забитых мячей бразилец бросает воображаемую гранату и подпрыгивает.

– Два года назад, когда я играл за «Ред Булл Брагантино», мы с моим партнёром по команде решили что-нибудь придумать. У нас как раз был хороший отрезок – мы много забивали. Вот и пришли к такому жесту. А за основу мы взяли празднование Роналдиньо в период его игры за «Атлетико Минейро» – он бросал воображаемую гранату, а потом уклонялся от «взрыва». Мы немного видоизменили его, тем самым получилось что-то своё.

— Здесь ты собираешься таким же образом праздновать голы?

– Да-да, буду стараться как можно чаще забивать, чтобы исполнить празднование, — приводит слова Алеррандро официальный сайт ЦСКА.

Алеррандро перебрался в ЦСКА в зимнее трансферное окно. «Ред Булл Брагантино» заработал на продаже нападающего € 4,2 млн. Бразилец уже успел принять участие в двух матчах за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге, проведя на поле суммарно 11 минут.