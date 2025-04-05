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Губернатор Воронежской области: непривычно было смотреть игру «Факела» при пустых трибунах

Губернатор Воронежской области: непривычно было смотреть игру «Факела» при пустых трибунах
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев поделился мнением о матче местного «Факела» с грозненским «Ахматом» (0:0) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 15:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Очень непривычно было смотреть на игру «Факела» при пустых трибунах. Но ребята были не одни. Болельщики сделали всё возможное, чтобы команда чувствовала поддержку даже за границами стадиона.

На поле борьба была очень тяжёлой. Видно, что команда и новый тренер только начинают понимать друг друга. Хорошо, что заработали первое очко. Жаль, что только одно.

Настраиваемся на следующий тур. Теперь каждый матч для наших ребят как финал чемпионата. Не верю, что команда подведёт болельщиков. Воронежцы — с «Факелом» в любой ситуации, и ради этого надо полностью выкладываться на поле. Уверен, так и будет!» — написал Гусев в телеграм-канале.

«Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 23 матча. «Ахмат» заработал 20 очков после 23 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 49 очков за 22 игры.

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