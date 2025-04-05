Новичок ЦСКА Алеррандро заявил, что планирует сыграть свадьбу в Москве

Бразильский нападающий Алеррандро, перебравшийся в ЦСКА из бразильского «Ред Булл Брагантино» в зимнее трансферное окно, рассказал о переезде в Москву его девушки и дочерей.

— Семья переезжает в Москву вместе с тобой?

– Да, моя девушка и мои дочки уже здесь.

— Правильно понимаю, что вы ещё не расписаны официально?

– На самом деле мы ощущаем себя женатыми людьми, хоть пока и не расписаны. Но скоро мы официально поженимся. Хотя, честно говоря, в Бразилии свадьба – это формальность: если вы живёте вместе, то вы уже муж и жена.

— Есть вероятность, что сама свадьба пройдёт в Москве?

– Да, мы планируем сделать это здесь. Думаем, как привезти всех родственников и знакомых. Нам кажется прекрасным решением пожениться в Москве, — приводит слова Алеррандро официальный сайт ЦСКА.

Алеррандро перебрался в ЦСКА в зимнее трансферное окно. «Ред Булл Брагантино» заработал на продаже нападающего € 4,2 млн. Бразилец уже успел принять участие в двух матчах за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге, проведя на поле суммарно 11 минут.