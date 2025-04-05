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«Факел» не смог забить в седьмом матче РПЛ подряд

«Факел» не смог забить в седьмом матче РПЛ подряд
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Воронежский «Факел» сыграл вничью в безголевом матче с грозненским «Ахматом» (0:0) на своём поле в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, клуб продлил свою серию без голов в чемпионате до семи.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 15:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

В последний раз воронежский «Факел» забивал в Российской Премьер-Лиге 24 ноября 2024 года в матче 16-го тура с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 23 матча. «Ахмат» заработал 20 очков после 23 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 49 очков за 22 игры.

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