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«ПСЖ» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Франции

«ПСЖ» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Франции
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Сегодня, 5 апреля, «ПСЖ» обыграл «Анже» со счётом 1:0 в 28-м туре и досрочно стал чемпионом Франции в четвёртый раз подряд. Матч проходил на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Анже
Анже
1:0 Дуэ – 55'    

Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте, отличился полузащитник «ПСЖ» Дезире Дуэ.

В последний раз «ПСЖ» упускал чемпионство в сезоне-2020/2021. Тогда титул чемпиона достался «Лиллю», а парижане заняли второе место.

Стоит отметить, что «ПСЖ» принадлежит рекорд по количеству титулов во французской Лиге 1. Столичный клуб 12 раз становился чемпионом страны. На втором месте по этому показателю идёт «Сент-Этьен», который 10 раз выигрывал титул.

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