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Фрайбург — Боруссия Д, результат матча 5 апреля 2025, счёт 1:4, Бундеслига 2024-2025

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург» в 28-м туре Бундеслиги
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Завершился матч 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Фрайбург» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Европа-Парк» в Фрайбург-им-Брайсгау (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. «Боруссия» одержала победу со счётом 4:1.

Германия — Бундеслига . 28-й тур
05 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 4
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Адейеми – 34'     0:2 Чуквуэмека – 51'     0:3 Гирасси – 68'     0:4 Байно-Гиттенс – 78'     1:4 Эггештайн – 88'    

Счёт в матче был открыт на 34-й минуте, отличился нападающий «Боруссии» Карим Адейеми. На 51-й минуте Карни Чуквуэмека удвоил преимущество гостей. На 68-й минуте Серу Гирасси довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте Джейми Байно-Гиттенс забил четвёртый мяч в ворота хозяев. На 88-й минуте Максимилиан Эггештайн отыграл один мяч.

После 28 матчей «Фрайбург» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 42 очка. «Боруссия» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 41 очко.

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