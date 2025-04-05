Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург» в 28-м туре Бундеслиги

Завершился матч 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Фрайбург» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Европа-Парк» в Фрайбург-им-Брайсгау (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. «Боруссия» одержала победу со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт на 34-й минуте, отличился нападающий «Боруссии» Карим Адейеми. На 51-й минуте Карни Чуквуэмека удвоил преимущество гостей. На 68-й минуте Серу Гирасси довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте Джейми Байно-Гиттенс забил четвёртый мяч в ворота хозяев. На 88-й минуте Максимилиан Эггештайн отыграл один мяч.

После 28 матчей «Фрайбург» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 42 очка. «Боруссия» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 41 очко.