«Байер» вырвал победу у «Хайденхайма» в Бундеслиге благодаря голу на 90+1-й минуте

Завершился матч 28-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Хайденхайм» и «Байер». Игра проходила на стадионе «Фойт-Арена» в городе Хайденхайм-на-Бренце (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Тобиасом Штилером. Игра завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре был забит в компенсированное время. На 90+1-й минуте отличился вингер «Байера» Эмилиано Буэндия.

Победа позволила «Байеру» довести количество набранных в сезоне очков до 62. Леверкузенцы занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Баварии» на шесть очков. У «Хайденхайма» 22 очка, команда находится на 16-м месте.