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Хайденхайм — Байер, результат матча 5 апреля 2025, счет 0:1, Бундеслига 2024-2025

«Байер» вырвал победу у «Хайденхайма» в Бундеслиге благодаря голу на 90+1-й минуте
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Завершился матч 28-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Хайденхайм» и «Байер». Игра проходила на стадионе «Фойт-Арена» в городе Хайденхайм-на-Бренце (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Тобиасом Штилером. Игра завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Германия — Бундеслига . 28-й тур
05 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Буэндия – 90+1'    

Единственный мяч в игре был забит в компенсированное время. На 90+1-й минуте отличился вингер «Байера» Эмилиано Буэндия.

Победа позволила «Байеру» довести количество набранных в сезоне очков до 62. Леверкузенцы занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Баварии» на шесть очков. У «Хайденхайма» 22 очка, команда находится на 16-м месте.

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