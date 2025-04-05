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РБ Лейпциг — Хоффенхайм, результат матча 5 апреля 2025, счет 3:1, Бундеслига 2024-2025

«РБ Лейпциг» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом», играя в большинстве с 28-й минуты
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Завершился матч 28-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе в Германии. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Робертом Хартманом. Игра завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1.

Германия — Бундеслига . 28-й тур
05 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Бишоф – 11'     1:1 Шешко – 24'     2:1 Баку – 43'     3:1 Поульсен – 84'    
Удаления: нет / Эстигор – 28'

На 11-й минуте полузащитник «Хоффенхайма» Том Бишоф вывел свою команду вперёд. На 24-й минуте нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко сравнял счёт. На 28-й минуте защитник гостей Лео Эстигор получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. На 43-й минуте полузащитник Ридле Баку вывел хозяев вперёд. На 84-й минуте нападающий «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен установил окончательный счёт.

«РБ Лейпциг» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги с 45 очками. «Хоффенхайм» располагается на 14-й строчке. У команды 27 очков.

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