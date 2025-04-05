«РБ Лейпциг» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом», играя в большинстве с 28-й минуты

Завершился матч 28-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе в Германии. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Робертом Хартманом. Игра завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1.
На 11-й минуте полузащитник «Хоффенхайма» Том Бишоф вывел свою команду вперёд. На 24-й минуте нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко сравнял счёт. На 28-й минуте защитник гостей Лео Эстигор получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. На 43-й минуте полузащитник Ридле Баку вывел хозяев вперёд. На 84-й минуте нападающий «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен установил окончательный счёт.
«РБ Лейпциг» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги с 45 очками. «Хоффенхайм» располагается на 14-й строчке. У команды 27 очков.
- 5 апреля 2025
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