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«Реал» проиграл «Валенсии» в 30-м туре Ла Лиги, Винисиус не забил пенальти

Завершился матч 30-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Валенсией». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Гильермо Куадрой Фернандесом. Встреча завершилась победой «Валенсии» со счётом 2:1.

На 13-й минуте «Королевский клуб» получил право на пенальти. Бразильский форвард Винисиус Жуниор не реализовал удар «с точки». На 15-й минуте защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби вывел свою команду вперёд. На 50-й минуте Винисиус восстановил равенство в счёте. На 90+5-й минуте нападающий Уго Дуро вывел «Валенсию» вперёд — 2:1.

После 30 матчей «Реал» занимает второе место в турнирной таблице с 63 очками. «Валенсия» располагается на 15-й строчке. В активе «летучих мышей» 34 набранных очка. На первом месте находится «Барселона» (66).