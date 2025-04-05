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Реал — Валенсия, результат матча 5 апреля 2025, счет 1:2, Ла Лига 2024-2025

«Реал» проиграл «Валенсии» в 30-м туре Ла Лиги, Винисиус не забил пенальти
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Завершился матч 30-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Валенсией». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Гильермо Куадрой Фернандесом. Встреча завершилась победой «Валенсии» со счётом 2:1.

Испания — Примера . 30-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 Дьякаби – 15'     1:1 Винисиус Жуниор – 50'     1:2 Дуро – 90+5'    

На 13-й минуте «Королевский клуб» получил право на пенальти. Бразильский форвард Винисиус Жуниор не реализовал удар «с точки». На 15-й минуте защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби вывел свою команду вперёд. На 50-й минуте Винисиус восстановил равенство в счёте. На 90+5-й минуте нападающий Уго Дуро вывел «Валенсию» вперёд — 2:1.

После 30 матчей «Реал» занимает второе место в турнирной таблице с 63 очками. «Валенсия» располагается на 15-й строчке. В активе «летучих мышей» 34 набранных очка. На первом месте находится «Барселона» (66).

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