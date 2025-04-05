«Реал» проиграл «Валенсии» в 30-м туре Ла Лиги, Винисиус не забил пенальти

Завершился матч 30-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Валенсией». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Гильермо Куадрой Фернандесом. Встреча завершилась победой «Валенсии» со счётом 2:1.
На 13-й минуте «Королевский клуб» получил право на пенальти. Бразильский форвард Винисиус Жуниор не реализовал удар «с точки». На 15-й минуте защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби вывел свою команду вперёд. На 50-й минуте Винисиус восстановил равенство в счёте. На 90+5-й минуте нападающий Уго Дуро вывел «Валенсию» вперёд — 2:1.
После 30 матчей «Реал» занимает второе место в турнирной таблице с 63 очками. «Валенсия» располагается на 15-й строчке. В активе «летучих мышей» 34 набранных очка. На первом месте находится «Барселона» (66).
- 5 апреля 2025
-
19:51
-
19:51
-
19:51
-
19:50
-
19:50
-
19:49
-
19:47
-
19:44
-
19:30
-
19:28
-
19:22
-
19:15
-
19:10
-
19:10
-
19:01
-
18:59
-
18:52
-
18:41
-
18:33
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:11
-
18:03
-
17:49
-
17:45
-
17:29
-
17:27
-
17:11
-
17:00
-
17:00
-
16:55
-
16:49
-
16:46
-
16:45