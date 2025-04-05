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«Краснодар» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Краснодар» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч РПЛ
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Сегодня, 5 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Акрон
Тольятти

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

«Акрон»: Волков, Бардыбахин, Неделчяру, Фернандес, Эшковал, Пестряков, Бакаев, Москвичёв, Джурасович, Джаковац, Дзюба.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков после 22 встреч. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 25 очков.

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