«Краснодар» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч РПЛ

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Сегодня, 5 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

«Акрон»: Волков, Бардыбахин, Неделчяру, Фернандес, Эшковал, Пестряков, Бакаев, Москвичёв, Джурасович, Джаковац, Дзюба.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков после 22 встреч. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 25 очков.