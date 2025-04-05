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Тюмень — Уфа, результат матча 5 апреля 2025, счёт 1:1, Первая лига 2024-2025

«Тюмень» вырвала ничью в концовке матча с «Уфой» в 27-м туре Первой лиги
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Завершился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Тюмень» и «Уфа». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым (Самара, Россия). Итоговый результат — 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 27-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
1 : 1
Уфа
Уфа
0:1 Бочеров – 28'     1:1 Гулько – 90+4'    

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте, отличился полузащитник «Уфы» Валерий Бочеров. На 90+4-й минуте нападающий хозяев Иван Гулько сравнял счёт.

После 27 матчей «Тюмень» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 20 очков. «Уфа» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 56 очков.

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