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«Локомотив» — «Зенит»: Батраков открыл счёт в матче после ошибки Вендела на 62-й минуте

«Локомотив» — «Зенит»: Батраков открыл счёт в матче после ошибки Вендела на 62-й минуте
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков (Азов). На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Локомотива». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

На 62-й минуте лучший бомбардир «Локомотива» в сезоне Алексей Батраков открыл счёт в матче. Полузащитник воспользовался ошибкой хавбека «Зенита» Вендела после вброса мяча голкипером.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 40 очков за 22 матча. Сине-бело-голубые заработали 46 очков после 22 игр и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре железнодорожники проиграли «Крыльям Советов» со счётом 1:5, а сине-бело-голубые разгромили «Рубин» со счётом 4:0.

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