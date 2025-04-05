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«Локомотив» — «Зенит»: Батраков открыл счёт в матче после ошибки Вендела на 62-й минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков (Азов). На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Локомотива». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 62-й минуте лучший бомбардир «Локомотива» в сезоне Алексей Батраков открыл счёт в матче. Полузащитник воспользовался ошибкой хавбека «Зенита» Вендела после вброса мяча голкипером.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 40 очков за 22 матча. Сине-бело-голубые заработали 46 очков после 22 игр и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре железнодорожники проиграли «Крыльям Советов» со счётом 1:5, а сине-бело-голубые разгромили «Рубин» со счётом 4:0.