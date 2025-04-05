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«Барселона» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00

«Барселона» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00
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Сегодня, 5 апреля, состоится матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Бетис». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания — Примера . 30-й тур
05 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 66 очков за 29 матчей. «Бетис» заработал 47 очков после 29 игр и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре сине-гранатовые разгромили «Жирону» со счётом 4:1, а «Бетис» победил «Севилью» (2:1).

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