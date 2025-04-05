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Игрок «Зенита» Глушенков вышел на замену под свист болельщиков «Локомотива»

Игрок «Зенита» Глушенков вышел на замену под свист болельщиков «Локомотива»
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Болельщики хозяев поля освистали форварда сине-бело-голубых Максима Глушенкова, который появился на поле на 69-й минуте. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Локомотива». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

Максим Глушенков перебрался в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. Нападающий улыбкой отреагировал на свист с трибун.

Фото: Кадр трансляции

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 40 очков за 22 матча. Сине-бело-голубые заработали 46 очков после 22 игр и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре железнодорожники проиграли «Крыльям Советов» со счётом 1:5, а сине-бело-голубые разгромили «Рубин» со счётом 4:0.

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