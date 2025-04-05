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«Локомотив» — «Зенит»: Соболев сравнял счёт после прострела Глушенкова на 85-й минуте

«Локомотив» — «Зенит»: Соболев сравнял счёт после прострела Глушенкова на 85-й минуте
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков (Азов). На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

На 85-й минуте вышедший на замену форвард «Зенита» Александр Соболев поразил ворота «Локомотива» после прострела вингера Максима Глушенкова. Нападающий забил свой первый гол за сине-бело-голубых в РПЛ. Ранее, на 62-й минуте, счёт в матче открыл полузащитник железнодорожников Алексей Батраков.

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