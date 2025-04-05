Александр Соболев забил первый мяч за «Зенит» в РПЛ, поразив ворота «Локомотива»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев забил первый гол за сине-бело-голубых в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом». К «Зениту» российский форвард присоединился в летнее межсезонье — 2024.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» проходит в эти минуты, игру принимает стадион «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков (Азов). На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 85-й минуте вышедший на замену форвард «Зенита» Александр Соболев поразил ворота «Локомотива» после прострела вингера Максима Глушенкова. Ранее, на 62-й минуте, счёт в матче открыл полузащитник железнодорожников Алексей Батраков.