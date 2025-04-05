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Матвей Сафонов стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ»

Матвей Сафонов стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ»
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Сегодня, 5 апреля, российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов впервые в своей карьере стал чемпионом Франции в составе парижского клуба после победы в матче 28-го тура с «Анже» (1:0). Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Анже
Анже
1:0 Дуэ – 55'    

Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте, отличился полузащитник «ПСЖ» Дезире Дуэ. Матвей Сафонов в этом матче остался на скамейке запасных.

Этот трофей стал вторым для Матвея в составе «ПСЖ» после Суперкубка Франции.

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Стоит отметить, что «ПСЖ» принадлежит рекорд по количеству титулов во французской Лиге 1. Столичный клуб 12 раз становился чемпионом страны. На втором месте по этому показателю идёт «Сент-Этьен», который 10 раз выигрывал титул.

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