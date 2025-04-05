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Александр Соболев поделился эмоциями после первого гола за «Зенит» в РПЛ

Александр Соболев поделился эмоциями после первого гола за «Зенит» в РПЛ
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Форвард «Зенита» Александр Соболев рассказал, как отреагировал на забитый мяч в ворота «Локомотива» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. Этот гол стал для нападающего первым за сине-бело-голубых в РПЛ. Игра завершилась результативной ничьей — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«Никаких эмоций не было. Хотел забить второй. К сожалению, не вышло», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Александр Соболев появился на поле по ходу матча, выйдя на замену на 83-й минуте. На 85-й минуте нападающий сравнял счёт после прострела также вышедшего на замену Максима Глушенкова и принёс «Зениту» очко.

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).

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