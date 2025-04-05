Александр Соболев поделился эмоциями после первого гола за «Зенит» в РПЛ

Форвард «Зенита» Александр Соболев рассказал, как отреагировал на забитый мяч в ворота «Локомотива» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. Этот гол стал для нападающего первым за сине-бело-голубых в РПЛ. Игра завершилась результативной ничьей — 1:1.

«Никаких эмоций не было. Хотел забить второй. К сожалению, не вышло», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Александр Соболев появился на поле по ходу матча, выйдя на замену на 83-й минуте. На 85-й минуте нападающий сравнял счёт после прострела также вышедшего на замену Максима Глушенкова и принёс «Зениту» очко.

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).