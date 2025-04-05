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«ПСЖ» минимально обыграл «Анже» и стал чемпионом Франции сезона-2024/2025

Завершился матч 28-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Анже». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Марк Болланжье (Франция). «Пари Сен-Жермен» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте, отличился полузащитник «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ с передачи Хвичи Кварацхелии.

После сегодняшней победы «Пари Сен-Жермен» стал недосягаем для преследователей и досрочно обеспечил себе чемпионство сезона-2024/2025. Для российского голкипера Матвея Сафонова этот трофей стал вторым в составе парижского клуба.

Турнирную таблицу Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 74 очка после 28 встреч. «Анже» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 27 очков.