Соболев сравнялся с вратарём «Динамо» Лещуком по количеству голов в этом сезоне РПЛ
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев забил первый гол за сине-бело-голубых в чемпионате России в матче 23-го тура с «Локомотивом» (1:1). Тем самым форвард сравнялся с голкипером московского «Динамо» Игорем Лещуком по количеству голов в чемпионате России в этом сезоне. Ранее вратарь бело-голубых поразил ворота грозненского «Ахмата».
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62' 1:1 Соболев – 85'
Удаления: нет / Педро – 90+3'
После 23 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка при матче в запасе у чёрно-зелёных. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44).
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