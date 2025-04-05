Соболев сравнялся с вратарём «Динамо» Лещуком по количеству голов в этом сезоне РПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев забил первый гол за сине-бело-голубых в чемпионате России в матче 23-го тура с «Локомотивом» (1:1). Тем самым форвард сравнялся с голкипером московского «Динамо» Игорем Лещуком по количеству голов в чемпионате России в этом сезоне. Ранее вратарь бело-голубых поразил ворота грозненского «Ахмата».

После 23 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка при матче в запасе у чёрно-зелёных. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44).