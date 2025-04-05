Семак: после ухода Клаудиньо у «Зенита» просела центральная зона
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат в матче 23-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62' 1:1 Соболев – 85'
Удаления: нет / Педро – 90+3'
«Не получилось победить. Допустили ошибку, которая повлияла на результат. В прошлом туре игроки, вышедшие на замену, хорошо себя проявили. Мы пробуем варианты. После ухода Клаудиньо у нас просела центральная зона», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 47 очков за 23 матча. «Локомотив» располагается на пятой строчке, заработав 41 очко. На первом месте находится «Краснодар» (49).
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