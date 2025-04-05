Червиченко: «Зенит» после зимней паузы кисельно-аморфный — не играет, а мучится

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью между «Зенитом» и «Локомотивом» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Результат игры меня не очень сильно удивил. «Зенит» после зимней паузы вышел каким-то кисельно-аморфным. То есть команда не зубастая, не давящая. Они играют, что-то показывают, но без огня — совсем не искрит. «Локомотив» — неплохая команда, много хороших игроков. Но им повезло, что забили. Нельзя сказать, что они владели инициативой и были ближе к победе. У обеих команд залетело. Повторюсь, «Зенит» какой-то тяжёлый. Ощущение, что команда не играет, а мучится», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).