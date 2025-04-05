Семак ответил на вопрос о давлении руководства «Зенита» из-за результатов команды

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 23-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (1:1) высказался о давлении со стороны руководства клуба.

«Давление есть всегда в таких командах. Но дополнительного нет. Делаем всё, что в наших силах. Мы должны работать на всех направлениях.

Любая потеря очков сейчас чувствуется. Мы стараемся, но не всегда получается. Впереди важные игры, будем стараться побеждать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 47 очков за 23 матча. На первом месте находится «Краснодар» (49).