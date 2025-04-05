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Семак ответил на вопрос о давлении руководства «Зенита» из-за результатов команды

Семак ответил на вопрос о давлении руководства «Зенита» из-за результатов команды
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 23-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (1:1) высказался о давлении со стороны руководства клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«Давление есть всегда в таких командах. Но дополнительного нет. Делаем всё, что в наших силах. Мы должны работать на всех направлениях.

Любая потеря очков сейчас чувствуется. Мы стараемся, но не всегда получается. Впереди важные игры, будем стараться побеждать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 47 очков за 23 матча. На первом месте находится «Краснодар» (49).

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