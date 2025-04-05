Сергей Семак: хотелось бы, чтобы Соболева прорвало

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал первый гол нападающего Александра Соболева за сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге. Форвард отличился на 85-й минуте матча с «Локомотивом» (1:1) в рамках 23-го тура РПЛ.

«Хотелось бы, чтобы Соболева прорвало, надеемся. Для нападающего важны голы, чтобы почувствовать уверенность», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Всего в текущем розыгрыше РПЛ на счету нападающего один гол в 16 матчах. «Зенит» с 47 очками в 23 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с отставанием в два очка от «Краснодара».