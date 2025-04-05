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Сергей Семак: хотелось бы, чтобы Соболева прорвало

Сергей Семак: хотелось бы, чтобы Соболева прорвало
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал первый гол нападающего Александра Соболева за сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге. Форвард отличился на 85-й минуте матча с «Локомотивом» (1:1) в рамках 23-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«Хотелось бы, чтобы Соболева прорвало, надеемся. Для нападающего важны голы, чтобы почувствовать уверенность», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Всего в текущем розыгрыше РПЛ на счету нападающего один гол в 16 матчах. «Зенит» с 47 очками в 23 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с отставанием в два очка от «Краснодара».

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