Семак: ждём момента, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, Александр — великий

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о пути российского хоккеиста нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к рекорду по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету Овечкина 894 гола, как и у легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки.

«Многие переживают за Овечкина. Ждём момента, когда он побьёт рекорд Гретцки. Он великий и заслужил это», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 47 очков за 23 матча. На первом месте находится «Краснодар», у которого 49 очков.