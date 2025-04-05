Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: ждём момента, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, Александр — великий

Семак: ждём момента, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, Александр — великий
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о пути российского хоккеиста нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к рекорду по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету Овечкина 894 гола, как и у легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки.

«Многие переживают за Овечкина. Ждём момента, когда он побьёт рекорд Гретцки. Он великий и заслужил это», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 47 очков за 23 матча. На первом месте находится «Краснодар», у которого 49 очков.

Материалы по теме
Последний шаг — самый трудный. Или нет? Когда Овечкин станет единоличным рекордсменом?
Последний шаг — самый трудный. Или нет? Когда Овечкин станет единоличным рекордсменом?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android