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Галактионов ответил, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Зенитом»

Галактионов ответил, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Зенитом»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничейном результате в матче 23-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«Не хватило внимательности. Вы видели, что соперник прибавляет с заменами. Мы были организованны весь матч, выглядели хорошо. В любом случае есть очко, это шаг вперёд, его надо принимать.

Команда порадовала, что мы в очередной раз после сверхнеудачного матча были очень дисциплинированны, организованны. Мы чувствовали уверенность внутри игры. Ребята немного расстроены, победа была рядом. Но соперник отлично укомплектован, поэтому было трудно. Этот матч можно занести в актив», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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