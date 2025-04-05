Червиченко: в игре Соболева за «Зенит» даже близко нет того, что он показывал в «Спартаке»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о первом голе нападающего Александра Соболева за «Зенит» в Российской Премьер-Лиге. Форвард поразил ворота «Локомотива» на 85-й минуте матча 23-го тура РПЛ.

«Очень тяжёлый и трудовой гол Соболева. Надо быть серьёзным профессионалом, чтобы забить с метра в пустые ворота! Если партнёры будут ему всё время делать такие подарки, Соболева прорвёт. Но сейчас в его игре за «Зенит» даже близко нет того, что он показывал в «Спартаке», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).