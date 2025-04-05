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Первый тренер Сафонова высказался о досрочном чемпионстве вратаря в составе «ПСЖ»

Первый тренер Сафонова высказался о досрочном чемпионстве вратаря в составе «ПСЖ»
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Алексей Чистяков, первый тренер голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказался о досрочном чемпионстве команды. Сегодня, 5 апреля, «Пари Сен-Жермен» обеспечил себе четвёртое чемпионство подряд.

«Поздравляю всех! Очень рад за Матвея, что он стал чемпионом Франции. Обязательно его поздравлю, как приеду домой. Я на него возлагаю большие надежды и верю, что Матвей станет первым вратарём «ПСЖ». Поддерживаем связь через СМС. Он пишет, что всё нормально, но я не вдаюсь в подробности. Постоянно поздравляю его с победами и хорошей игрой», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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