Первый тренер Сафонова высказался о досрочном чемпионстве вратаря в составе «ПСЖ»

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказался о досрочном чемпионстве команды. Сегодня, 5 апреля, «Пари Сен-Жермен» обеспечил себе четвёртое чемпионство подряд.

«Поздравляю всех! Очень рад за Матвея, что он стал чемпионом Франции. Обязательно его поздравлю, как приеду домой. Я на него возлагаю большие надежды и верю, что Матвей станет первым вратарём «ПСЖ». Поддерживаем связь через СМС. Он пишет, что всё нормально, но я не вдаюсь в подробности. Постоянно поздравляю его с победами и хорошей игрой», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.