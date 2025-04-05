Галактионов объяснил, почему Лантратов не попал в состав в матче с «Зенитом»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил выбор Антона Митрюшкина в качестве основного вратаря команды на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62' 1:1 Соболев – 85'
Удаления: нет / Педро – 90+3'
«С «Крыльями» был неприятный матч и по качеству, и по счёту. Иногда надо передохнуть. У нас и во вратарской линии есть конкуренция, которая движет каждого вперёд», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
В 22-м туре РПЛ «Локомотив» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов». Железнодорожники с Ильёй Лантратовым в воротах пропустили пять мячей. Игра завершилась со счётом 1:5. После 23 матчей «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице с 41 очком.
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