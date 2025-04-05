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Нефтехимик — Чайка, результат матча 5 апреля 2025, счет 2:1, Первая лига 2024-2025

«Нефтехимик» победил «Чайку» в Первой лиге, играя с восьмой минуты в большинстве
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Завершился матч 27-го тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Чайкой». Игра проходила на стадионе «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия). В качестве главного арбитра встречу обслуживала Вера Олейкина из Сочи. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 27-й тур
05 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Чайка
Песчанокопское
1:0 Абдоков – 27'     1:1 Бамматгереев – 38'     2:1 Магомедов – 87'    
Удаления: нет / Пивоваров – 8'

На восьмой минуте защитник «Чайки» Дмитрий Пивоваров получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 27-й минуте полузащитник «Нефтехимика» Нури Абдоков вывел свою команду вперёд. На 38-й минуте хавбек «Чайки» Муслим Бамматгереев сравнял счёт. На 87-й минуте вышедший на замену нападающий Рашид Магомедов принёс «Нефтехимику» победу.

«Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги с 33 очками в 27 матчах. «Чайка» располагается на 14-й строчке, у команды 30 очков.

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