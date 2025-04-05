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Галактионов поздравил Овечкина с повторением рекорда Гретцки от лица «Локомотива»

Галактионов поздравил Овечкина с повторением рекорда Гретцки от лица «Локомотива»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал повторение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«С утра пришло сообщение, что наш величайший спортсмен Овечкин повторил рекорд Гретцки. Чувствую радость, от себя и от лица «Локомотива» поздравляю его с этим. Это гордость для России. Повторюсь, он величайший спортсмен современности с точки зрения и мастерства, и имиджевой составляющей», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Следующий матч, в котором Овечкин может побить рекорд Гретцки, состоится 6 апреля. В этот день «Вашингтон» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», начало встречи — в 19:30 мск.

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