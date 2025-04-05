Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сантос: игра «Зенита» с «Локо» — очередной матч, когда VAR был не на нашей стороне

Сантос: игра «Зенита» с «Локо» — очередной матч, когда VAR был не на нашей стороне
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос раскритиковал работу судей в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«В решающий момент чемпионата, возможно, когда решается судьба чемпионства, происходит такой эпизод. На мой взгляд, очевиднейшее нарушение правил: с двух ног въезжают Венделу, который был первым на мяче. VAR даже не вмешивается и не рассматривает эпизод! Тут всё очевидно — грубый фол, который предшествовал забитому мячу. Но гол в наши ворота всё равно засчитан. Жаль, что такие моменты происходят.

Сегодняшний матч встал в ряд других подобных эпизодов, когда VAR не вмешивался или был не на нашей стороне. Очень жаль, что произошёл такой очередной эпизод», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).

Материалы по теме
Соболев забил в РПЛ впервые за год! Но главный герой «Зенита» в игре с «Локо» — Глушенков
Соболев забил в РПЛ впервые за год! Но главный герой «Зенита» в игре с «Локо» — Глушенков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android