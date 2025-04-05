Сантос: игра «Зенита» с «Локо» — очередной матч, когда VAR был не на нашей стороне

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос раскритиковал работу судей в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

«В решающий момент чемпионата, возможно, когда решается судьба чемпионства, происходит такой эпизод. На мой взгляд, очевиднейшее нарушение правил: с двух ног въезжают Венделу, который был первым на мяче. VAR даже не вмешивается и не рассматривает эпизод! Тут всё очевидно — грубый фол, который предшествовал забитому мячу. Но гол в наши ворота всё равно засчитан. Жаль, что такие моменты происходят.

Сегодняшний матч встал в ряд других подобных эпизодов, когда VAR не вмешивался или был не на нашей стороне. Очень жаль, что произошёл такой очередной эпизод», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).