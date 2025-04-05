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«Краснодар» — «Акрон»: в первом тайме счёт не открыт

«Краснодар» — «Акрон»: в первом тайме счёт не открыт
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В эти минуты наступил перерыв в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Игра проходит на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. На момент написания новости счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
1 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Панталеан – 50'    

На 44-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поразил ворота гостей, но из-за положения «вне игры» мяч был отменён.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков после 22 встреч. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 25 очков.

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