«Краснодар» — «Акрон»: в первом тайме счёт не открыт

В эти минуты наступил перерыв в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Игра проходит на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. На момент написания новости счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 44-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поразил ворота гостей, но из-за положения «вне игры» мяч был отменён.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков после 22 встреч. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 25 очков.