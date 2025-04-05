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Парма — Интер, результат матча 5 апреля 2025, счет 2:2, Серия А 2024-2025

«Интер» сыграл вничью с «Пармой» в Серии А, упустив преимущество в два мяча
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Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А между «Пармой» и «Интером». Игра проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме (Италия). Обслуживала встречу бригада итальянца Даниэле Довери из Рима. Команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью — 2:2.

Италия — Серия А . 31-й тур
05 апреля 2025, суббота. 19:00 МСК
Парма
Парма
Окончен
2 : 2
Интер М
Милан
0:1 Дармиан – 15'     0:2 Тюрам – 45'     1:2 Бернабе – 60'     2:2 Ондрейка – 69'    

На 15-й минуте защитник «Интера» Маттео Дармиан вывел свою команду вперёд. На 45-й минуте нападающий Маркус Тюрам удвоил преимущество гостей. На 60-й минуте полузащитник Адриан Бернабе отыграл один мяч «Пармы». На 69-й минуте шведский полузащитник «Пармы» Якоб Ондрейка восстановил равенство в счёте.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 68 очками за 31 матч. Занимающий второе место «Наполи» отстаёт на четыре очка при игре в запасе. «Парма» располагается на 16-й строчке с 27 очками.

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