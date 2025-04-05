«Интер» сыграл вничью с «Пармой» в Серии А, упустив преимущество в два мяча

Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А между «Пармой» и «Интером». Игра проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме (Италия). Обслуживала встречу бригада итальянца Даниэле Довери из Рима. Команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью — 2:2.
На 15-й минуте защитник «Интера» Маттео Дармиан вывел свою команду вперёд. На 45-й минуте нападающий Маркус Тюрам удвоил преимущество гостей. На 60-й минуте полузащитник Адриан Бернабе отыграл один мяч «Пармы». На 69-й минуте шведский полузащитник «Пармы» Якоб Ондрейка восстановил равенство в счёте.
«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 68 очками за 31 матч. Занимающий второе место «Наполи» отстаёт на четыре очка при игре в запасе. «Парма» располагается на 16-й строчке с 27 очками.
- 5 апреля 2025
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