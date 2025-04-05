Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Краснодаром»

Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча состоится 13 апреля. Сегодня, 5 апреля, «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

— Как после такого результата готовиться к «Краснодару»?
— Прекрасно понимаем, что сегодня произошло. В голове уже мысли о «Краснодаре». Только так можно готовиться — на 100 процентов, чтобы выложиться на полную. Будем всеми силами стараться завоевать победу, — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).

Материалы по теме
Сантос: игра «Зенита» с «Локо» — очередной матч, когда VAR был не на нашей стороне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android