Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Краснодаром»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча состоится 13 апреля. Сегодня, 5 апреля, «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).
— Как после такого результата готовиться к «Краснодару»?
— Прекрасно понимаем, что сегодня произошло. В голове уже мысли о «Краснодаре». Только так можно готовиться — на 100 процентов, чтобы выложиться на полную. Будем всеми силами стараться завоевать победу, — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).
- 5 апреля 2025
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