Защитник «Зенита» Дуглас Сантос обратился к судейскому комитету РФС

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос призвал судейский комитет РФС отреагировать на спорные эпизоды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

«Я призываю всех обратить внимание на то, что VAR и арбитрам стоит вмешиваться в моменте, а не сообщать нам после матча о нарушении или неправильной трактовке эпизода. Сегодня события сработали против нас. Надеюсь, в дальнейшем такое не будет повторяться. А все спорные моменты будут рассматриваться здесь и сейчас», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).