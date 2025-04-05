Вратарь «Локо» Митрюшкин рассказал, как узнал, что сыграет с «Зенитом» в стартовом составе
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Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал о том, как ему стало известно, что он выйдет в стартовом составе своей команды на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62' 1:1 Соболев – 85'
Удаления: нет / Педро – 90+3'
«Узнал о том, что буду в составе, вчера на тренировке. Мысли были рабочие. Понимал, что, если будет шанс, надо выходить и пользоваться им. Подготовка происходила в обычном режиме», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).
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