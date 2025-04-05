Вратарь «Локо» Митрюшкин рассказал, как узнал, что сыграет с «Зенитом» в стартовом составе

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал о том, как ему стало известно, что он выйдет в стартовом составе своей команды на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

«Узнал о том, что буду в составе, вчера на тренировке. Мысли были рабочие. Понимал, что, если будет шанс, надо выходить и пользоваться им. Подготовка происходила в обычном режиме», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).