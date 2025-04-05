Антон Митрюшкин: возвращение Баринова и Пиняева важно, оба классно сыграли с «Зенитом»

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о матче 23-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

«Возвращение Баринова и Пиняева важно. Дима — капитан, Серёжа тоже является неотъемлемой частью команды. Оба сегодня были готовы и играли классно. Особенно Дима Баринов, который получил статуэтку», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 47 очков за 23 матча. «Локомотив» располагается на пятой строчке, заработав 41 очко. На первом месте находится «Краснодар» (49).